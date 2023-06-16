В Израиле изобрели противоракету для перехвата гиперзвукового оружия

В Израиле изобрели противоракету для перехвата гиперзвукового оружияКоторое работает по принципу «попади и уничтожь»
Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке новой противоракетной системы под названием Sky Sonic. Она предназначена для борьбы с гиперзвуковым оружием.
Sky Sonic находится на стадии разработки и ещё не прошла испытания. В течение нескольких лет компания вела разработку этой многоступенчатой противоракеты в строжайшей тайне.
Главной особенностью боеприпаса является принцип «попади и уничтожь», при котором цель уничтожается прямым попаданием противоракеты с кинетической боевой частью.
Представители компании отмечают, что их проект уже был представлен в США, где получил крайне положительные отзывы.
Напомним, что ранее в мае генеральный директор альянса United Launch Alliance, Тори Бруно, заявил о необходимости использования космических лазеров для уничтожения дальнобойных гиперзвуковых ракет.