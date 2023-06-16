В Израиле изобрели противоракету для перехвата гиперзвукового оружия

Sky Sonic находится на стадии разработки и ещё не прошла испытания. В течение нескольких лет компания вела разработку этой многоступенчатой противоракеты в строжайшей тайне.

Главной особенностью боеприпаса является принцип «попади и уничтожь», при котором цель уничтожается прямым попаданием противоракеты с кинетической боевой частью.

Представители компании отмечают, что их проект уже был представлен в США, где получил крайне положительные отзывы.

Напомним, что ранее в мае генеральный директор альянса United Launch Alliance, Тори Бруно, заявил о необходимости использования космических лазеров для уничтожения дальнобойных гиперзвуковых ракет.