В Израиле хозяев собак заставят сдавать ДНК фекалий своих питомцев

Такая практика будет введена в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости. С её помощью местные власти намерены бороться с недобросовестными хозяевами собак. Уже совсем скоро у людей будет один способ продлить лицензию на владение животным — сдать ДНК фекалий.

Используя данные, занесённые в специальную базу, планируется выяснять, кому принадлежит справивший нужду на улице пёс. Штраф и расходы на тест заставят оплачивать хозяев питомцев.

Отметим, что Тель-Авив является одним из лидеров по числу людей, владеющих собаками. Практически каждый 11 житель города имеет четвероногого друга.