В Израиле нашли редчайшую серебряную монету эпохи Первого Храма

Эта редкая монета, относящаяся к персидскому периоду, проливает свет на ранние торговые практики и переход от серебряных изделий к монетам. Доктор Роберт Кул, глава нумизматического отдела IAA, подчеркнул значение монеты для понимания развивающейся экономики того времени. Монета, являющаяся частью ограниченной коллекции из Древней Греции, Кипра и Турции, была обнаружена разделенной на две части, что указывает на ее двойную роль — как монеты, так и веса для коммерческих сделок.

Артефакты были обнаружены во время расширения трассы 375 в раскопанном четырехкомнатном доме эпохи Первого Храма, построенном около 2 700 лет назад. Каменная гиря в виде шекеля — важнейшая находка — отражает раннюю организованную торговлю в регионе, позволяя понять, как тщательно взвешивались товары в тот период. Археологи считают, что подобные находки дают ценные сведения о поведении людей и экономических практиках на протяжении всей истории.