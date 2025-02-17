В Израиле представили дрон с водородным двигателем

Беспилотник Raider получил двухфюзеляжную конструкцию с возможностью вертикального взлёта и посадки (VTOL), что делает этот дрон более универсальным при развёртывании. Как сообщает издание Breaking Defense, наиболее интересным является использование водородного двигателя, который, по словам главы компании Heven Drones Бенциона Левинсона, более эффективен, чем существующие батареи.

Водород передаётся в топливный элемент, где происходит химическая реакция, в результате чего получается электричество. Дрон может быть заправлен в специальной мобильной заправочной станции, разработанной компанией.

С использованием водорода дрон может летать на расстояние до 1000 км. «Новая технология может иметь значительное влияние на различные области, требующие беспилотных полётов, таких как безопасность, разведка и коммерческие операции», — сказано в материале.