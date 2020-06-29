В Израиле в 2020 году запустят участок дороги, заряжающий электромобили беспроводным методом

При этом если дорога в израильском Тель-Авиве будет иметь протяженность лишь в 2 км, то такой же кусок дороги, но уже на шведском острове Готланд, получит длину аж в 4 км!

”Представьте себе мир, в котором вы заказываете роботакси из Uber или любого другого места, как вам кажется, будут ли эти компании ждать пять часов, чтобы зарядить машину?”, - мечтательно задается вопросом глава Electreon Wireless Орен Эзер, привлекая тем самым интерес к проекту собственной компании.

Важно отметить, что общая стоимость шведского проекта Electreon Wireless составляет примерно 12 млн долларов, при этом подавляющее большинство из них выделит правительство страны. В случае же, если тестовый участок покажет себя успешно, то в дальнейшем будут построены тысячи километров электрифицированных дорог.