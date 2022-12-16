В качестве сокращения расходов Twitter прекратила оплачивать аренду своих офисов

Таким образом Маск решил бороться с расходами в краткосрочный период. К тому же Twitter начала экономить на авиаперелётах своего топ-менеджмента, благодаря чему удалось сэкономить не менее $200 тысяч. Также вряд ли будут выплачены выходные пособия уволенным недавно сотрудникам соцсети. Это тысячи человек.

Маск понимает, что его, скорее всего, ждут юридические проблемы — иски от бывших сотрудников и поставщиков. Поэтому усиливает юридической отдел Twitter.