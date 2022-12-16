В качестве сокращения расходов Twitter прекратила оплачивать аренду своих офисов

03:25, 16 декабря 2022
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В качестве сокращения расходов Twitter прекратила оплачивать аренду своих офисовИ вряд ли расчитается с уволенными
Илон Маск решил очень быстро разобраться с финансовыми проблемами недавно приобретённой им соцсети Twitter. Предприниматель попросту прекратил оплачивать аренду офисов штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, а также офисов Twitter вне США.
Фото: Headtopics.com
Таким образом Маск решил бороться с расходами в краткосрочный период. К тому же Twitter начала экономить на авиаперелётах своего топ-менеджмента, благодаря чему удалось сэкономить не менее $200 тысяч. Также вряд ли будут выплачены выходные пособия уволенным недавно сотрудникам соцсети. Это тысячи человек.
Маск понимает, что его, скорее всего, ждут юридические проблемы — иски от бывших сотрудников и поставщиков. Поэтому усиливает юридической отдел Twitter.