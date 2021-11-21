В какие дни мошенники чаще всего звонят клиентам банков

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В какие дни мошенники чаще всего звонят клиентам банковВ пятницу или выходной день
Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал россиянам, какое время для звонка клиентам банков зачастую выбирают мошенники.
Сизов отметил, что при планировании кражи денег злоумышленники учитывают ряд факторов. Специалист же выделил два из них — исходные данные о потенциальной жертве и выбор времени для связи с ней.
“Часть мошеннических попыток происходит на пустой базе, то есть, условно, у них есть только телефон и имя с отчеством потенциальной жертвы. Тогда им нужно сперва получить больше сведений”, — рассказал Сизов.
Что касается времени для звонка, зачастую атаки на клиентов банков совершаются в пятницу или выходные дни. Обусловлено это тем, что именно в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, способных правильно отреагировать на новую схему мошенников.
Источник: sputnik