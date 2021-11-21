В какие дни мошенники чаще всего звонят клиентам банков

Сизов отметил, что при планировании кражи денег злоумышленники учитывают ряд факторов. Специалист же выделил два из них — исходные данные о потенциальной жертве и выбор времени для связи с ней.

“Часть мошеннических попыток происходит на пустой базе, то есть, условно, у них есть только телефон и имя с отчеством потенциальной жертвы. Тогда им нужно сперва получить больше сведений”, — рассказал Сизов.

Что касается времени для звонка, зачастую атаки на клиентов банков совершаются в пятницу или выходные дни. Обусловлено это тем, что именно в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, способных правильно отреагировать на новую схему мошенников.