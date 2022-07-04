В каких городах России пройдёт онлайн-распродажа IKEA

В первую очередь, из публикации мы узнали, что мероприятие стартует 5 июля и продлится несколько недель. Купить можно будет исключительно в режиме онлайн — возможность самостоятельно зайти в магазин и выбрать что-то не предоставится.

При этом формально распродажа пройдёт лишь в нескольких городах страны — тех, в которых есть магазины сети. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа. Также доставка возможна на прилегающие к ним территории (не более 50 км от города).

Стоит отметить, что самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнёров (Ozon, «Почта России») также осуществимы лишь в тех городах, где есть магазины IKEA.