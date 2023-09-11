В каких пределах нужно держать заряд смартфона, чтобы аккумулятор проработал дольше

Один из способов продлить жизнь аккумулятора вашего устройства — это избегать зарядки на всю ночь. Зачастую именно проблемы с батареей заставляют нас менять гаджеты на новые. Простое правило, которое поможет продлить срок службы батареи, заключается в том, чтобы не заряжать устройство до максимума и не разряжать его до минимума.

Считается, что оптимально заряжать современные устройства только до 80% от максимальной ёмкости батареи и не допускать разряд ниже 20%. Выход за этот диапазон увеличивает риск проблем с батареей. При соблюдении этого правила аккумулятор сохранит свою ёмкость на долгое время.

Ещё одна распространённая ошибка — использование устройства во время его зарядки. Это может привести к нагреванию батареи, что вредит её долгосрочной производительности. Лучше всего выключить гаджет во время зарядки, чтобы избежать этой проблемы.