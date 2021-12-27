В каких приложениях ваши дети тратят больше всего времени

В этом списке лидирует видеохостинг YouTube — он занимает около 31 процента от общего времени, проведённого детьми в десяти самых популярных приложениях. На втором месте оказался WhatsApp с долей в 19 процентов, а замыкает тройку — TikTok с долей чуть меньше 19 процентов.

«Лаборатория Касперского» выяснила, что чаще всего детей на YouTube интересовали видеоигры – 28 процентов от числа всех запросов. Далее идут музыкальные видео – 19 процентов, а одной из самых популярных групп среди детей оказалась южнокорейская BTS. Среди русскоговорящих – Инстасамка и Моргенштерн.

Удивительно, но на фильмы и мультфильмы пришлось всего 12 процентов запросов.