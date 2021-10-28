В каких регионах России будет видно лунное затмение в ноябре

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В каких регионах России будет видно лунное затмение в ноябреА также во сколько оно пройдёт по московскому времени
В сети появилась информация о космическом явлении, которое можно наблюдать части россиян.
Речь идёт о лунном затмении с максимальной фазой 0,97. Само событие произойдёт уже 19 ноября в 12:04 по московскому времени. К сожалению, не все жители России смогут увидеть его из-за неподходящего географического расположения.
По словам экспертов, лучше всего явление будет видно жителям Дальневосточных регионов. Связано это в первую очередь с тем, что у них это будет вечернее время.
Им будут доступны максимальная и частные фазы затмения. При этом в столице России, в Москве, невозможно будет стать свидетелем этого события — Луна во время затмения будет находиться под горизонтом.
Сообщается также, что наибольшая фаза затмения будет наблюдаться в забайкальских регионах. Окончание затмения — в центральной, восточной и северной Сибири.
Источник: ТАСС