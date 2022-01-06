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В каких регионах России коллективный иммунитет превысил 80%И каков его уровень в целом по России
В последние несколько месяцев в России активно взялись за вакцинацию граждан. Это, ожидаемо, привело к росту числа привитых.
По данным оперштаба, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России выше 62%. При этом в ряде регионов это значение превышает 80%. К таковым относятся Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что первый компонент вакцины от COVID-19 был введён 79 млн раз, в то время как 75 млн человек ввели в себя обе дозы препарата.
Ситуация с эпидемиологической обстановкой в стране неоднозначная. В части регионов она заметно улучшилась, но, например, в 24 других наоборот несколько ухудшилась. Связано это, по мнению Голиковой, со снижением охватов тестирования.
Источник: Стопкоронавирус.рф