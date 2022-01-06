В каких регионах России коллективный иммунитет превысил 80%

По данным оперштаба, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России выше 62%. При этом в ряде регионов это значение превышает 80%. К таковым относятся Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что первый компонент вакцины от COVID-19 был введён 79 млн раз, в то время как 75 млн человек ввели в себя обе дозы препарата.

Ситуация с эпидемиологической обстановкой в стране неоднозначная. В части регионов она заметно улучшилась, но, например, в 24 других наоборот несколько ухудшилась. Связано это, по мнению Голиковой, со снижением охватов тестирования.