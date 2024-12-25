В каких регионах России запретили майнинг до 2031 года

Большинство из этих субъектов находятся на Северном Кавказе: Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Чечня. Также под ограничения попадают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Дополнительно временные ограничения на майнинг введены в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, но только в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году такие меры будут действовать с 1 января по 15 марта.

Правительство объясняет запрет необходимостью поддержания энергетического баланса и удовлетворения запросов промышленности. При этом список регионов может измениться.

Майнинг в России легализован с ноября, но требует регистрации в специальном реестре и предоставления данных в налоговую службу.