Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 08:04
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В каких регионах России запретили майнинг до 2031 года

Большая часть их часть находится на Северном Кавказе
С 1 января 2025 года в России вступает в силу запрет на майнинг цифровой валюты в 10 регионах, который будет действовать до 15 марта 2031 года.
В каких регионах России запретили майнинг до 2031 года
© Ferra

Большинство из этих субъектов находятся на Северном Кавказе: Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Чечня. Также под ограничения попадают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Дополнительно временные ограничения на майнинг введены в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, но только в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году такие меры будут действовать с 1 января по 15 марта.

Правительство объясняет запрет необходимостью поддержания энергетического баланса и удовлетворения запросов промышленности. При этом список регионов может измениться.

Майнинг в России легализован с ноября, но требует регистрации в специальном реестре и предоставления данных в налоговую службу.

Источник:Вести
Автор:Булат Кармак
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