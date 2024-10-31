В каких регионах России запретят майнинг

В частности, запрет может коснуться Дальнего Востока, юго-западных районов Сибири и южных регионов, где мощности уже ограничены, и дефицит энергии прогнозируется вплоть до 2030 года.

В этих зонах государство намерено ввести полный запрет на любую деятельность, связанную с майнингом.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным и вступающий в силу 1 ноября, предоставляет правительству полномочия ограничивать майнинг в определённых регионах.

Под запрет могут попасть не только локальные операции, но и участие в майнинг-пулах, что повлияет на распределение нагрузки при добыче криптовалюты.