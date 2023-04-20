В каких российских городах люди чаще всего «ведутся» на уловки мошенников

00:03, 20 апреля 2023
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В каких российских городах люди чаще всего «ведутся» на уловки мошенниковС начала года больше всего пострадали женщины из Москвы
Банк ВТБ сообщил о том, что самыми частыми жертвами телефонных мошенников в 2023 году стали женщины — 52%. Количество обманутых женщин растёт: в 2021 году на их долю приходилось 45%, в 2022 — 49%.
Но самые доверчивые — москвички в возрасте от 39 лет. В целом чаще всего сталкивались с действиями мошенников клиенты в возрасте от 35 до 44 лет — 27% от общего количества. Среди клиентов от 45 до 54 лет мошенники обманули порядка 24%, от 55 до 64 лет — 17%, от 25 до 34 лет — 14%, от 65 лет — 13%, до 25 лет — 4%.
Как сообщается, с начала 2023 года в банк ВТБ поступило 1,5 млн сообщений о звонках мошенников.
Наиболее распространёнными схемами мошенничества остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, и фишинг.
Банк ВТБ