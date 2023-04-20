В каких российских городах люди чаще всего «ведутся» на уловки мошенников

Но самые доверчивые — москвички в возрасте от 39 лет. В целом чаще всего сталкивались с действиями мошенников клиенты в возрасте от 35 до 44 лет — 27% от общего количества. Среди клиентов от 45 до 54 лет мошенники обманули порядка 24%, от 55 до 64 лет — 17%, от 25 до 34 лет — 14%, от 65 лет — 13%, до 25 лет — 4%.

Как сообщается, с начала 2023 года в банк ВТБ поступило 1,5 млн сообщений о звонках мошенников.