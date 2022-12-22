В каких российских компаниях запретят нанимать сотрудников на «удалёнку»Валентина Матвиенко предложила создать реестр таких компаний
Валентина Матвиенко предложила создать реестр компаний, сотрудникам которых запретят удалённую работу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила скорректировать законодательное предложение сенатора Андрея Клишаса по поводу запрета программистам, работающим из-за рубежа, запрещать «удалёнку» в России.
Фото: Ria.ru
По словам Матвиенко, это неправильный подход. Спикер СФ отметила, что лишение человека права на подобный вид работы, если у него в дипломе записана такая профессия, и неважно, где он работает, — это неправильный подход.
Матвиенко также подчеркнула, что введение подобного запрета по принципу профессии как таковой нельзя допускать, так как нужно всячески поддерживать IT-отрасль.
В связи с этим спикер предложила создать реестр компаний, которые могут влиять на информационную и коммерческую безопасность. По её мнению, это более правильный подход к делу.
«А не так: давайте, если он айтишник, запретим работать на удалёнке. Нет, так, на мой взгляд, делать нельзя. Мы наоборот должны всячески поддерживать IT-отрасль», — подчеркнула Валентина Матвиенко.