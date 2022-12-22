В каких российских компаниях запретят нанимать сотрудников на «удалёнку»

По словам Матвиенко, это неправильный подход. Спикер СФ отметила, что лишение человека права на подобный вид работы, если у него в дипломе записана такая профессия, и неважно, где он работает, — это неправильный подход.

Матвиенко также подчеркнула, что введение подобного запрета по принципу профессии как таковой нельзя допускать, так как нужно всячески поддерживать IT-отрасль.

В связи с этим спикер предложила создать реестр компаний, которые могут влиять на информационную и коммерческую безопасность. По её мнению, это более правильный подход к делу.

«А не так: давайте, если он айтишник, запретим работать на удалёнке. Нет, так, на мой взгляд, делать нельзя. Мы наоборот должны всячески поддерживать IT-отрасль», — подчеркнула Валентина Матвиенко.