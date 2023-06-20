В каких случаях борщевик может лишить зрения, рассказал врач из РФ

Фитотерапевт и гастроэнтеролог Вера Сухова предупреждает о опасностях контакта с борщевиком, растением, содержащим вещества, увеличивающие чувствительность к ультрафиолетовому излучению. При соприкосновении со стеблями или попадании сока на кожу возможны фотохимические ожоги, которые заживают долго и могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

В случае ожога от борщевика врач рекомендует немедленно промыть поражённое место большим количеством проточной воды. На повреждённую кожу следует накладывать стерильную повязку и воздерживаться от прямого солнечного излучения в течение двух суток.

Если появляются пузыри, необходимо обратиться к врачу, поскольку может потребоваться как локальное, так и общее комплексное лечение. При обширных повреждениях и ухудшении общего состояния пациента может понадобиться лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Важно отметить, что контакт с соком борщевика также может привести к потере зрения. При попадании сока в глаза возможно нарушение зрительной функции.

Заживление ожогов от борщевика зависит от степени повреждения. Ожоги первой степени заживают в течение нескольких дней, ожоги второй степени сопровождаются головной болью, повышением температуры и образованием пузырей с жидкостью. Излечение отметок занимает от полутора недель до нескольких лет. Ожоги третьей степени, характеризующиеся образованием язвенных ран, могут оставить стойкие рубцы на коже.