В каких случаях чат-бот на GPT может заменить вам психолога

В мире, где технологии становятся всё более важной частью нашей жизни, чат-боты начинают играть роль виртуальных психологов. Но как общаться с такими ботами безопасно и уберечь свои персональные данные?

По словам Силуянова, в первую очередь надо убедиться, что чат-бот расположен на проверенном ресурсе. Это можно сделать с помощью специальных сервисов, которые позволяют проверить, когда был зарегистрирован домен.

Во-вторых, старайтесь не разглашать конфиденциальную информацию, включая реквизиты платёжных карт или паспортные данные. Если вы хотите поделиться историей из жизни, лучше не упоминать имена участников и место, где всё произошло.

Важно помнить, что чат-боты — это не замена реальным людям. Они могут быть полезны в экстренных случаях, например, когда не получается дозвониться до близких, но они не должны заменять приёмы у специалистов или разговоры с людьми.

Использование чат-ботов как постоянной психологической помощи может привести к эмоциональной привязанности и отстранённости от реальной жизни.