В каких случаях ИИ может «сойти с ума» и как учёные его страхуют

Также существуют методы, которые мотивируют ИИ исследовать неизвестные области, поощряя его за новые действия.

Перенос ИИ из симуляций в реальный мир — ещё одна серьёзная проблема. В играх, таких как шахматы или го, симуляции идеальны, но реальный мир сложен и непредсказуем. Например, робот, обученный в симуляторе двигаться по ровной поверхности, может не справиться с реальной неровной дорогой. Чтобы преодолеть эту проблему, учёные используют метод доменной рандомизации. Вместо фиксированных параметров, таких как сила трения или гравитация, в симуляции задают их случайные вариации. Это помогает ИИ адаптироваться к реальным условиям. Ещё один способ — дообучение на реальных данных. Сначала ИИ обучается в симуляции, а затем корректируется на основе реальных испытаний, что дешевле, чем обучение с нуля в реальном мире.