В каких случаях кофе провоцирует диабет

Кофе полезен для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в кофеине содержится множество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным действием. С помощью кофе можно бороться с лишним весом — напиток способствует улучшению метаболизма. Также кофе стимулирует мозговую деятельность.

При этом пить кофе нужно осторожно. Суточная норма не должна превышать 400 мг, примерно 5 чашек. Если не превышать эту дозу, кофе профилактирует сахарный диабет второго типа. Если злоупотреблять напитком, он может вызвать воспалительные реакции поджелудочной железы, особенно, если в него добавляют жирные сливки или молоко. Также, по словам эксперта, в кофе не следует добавлять сиропы и вообще сахар.