В каких случаях кофе провоцирует диабет

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В каких случаях кофе провоцирует диабетЭто полезный напиток, но пить его нужно с осторожностью
Известный британский диетолог Фрэнки Филлипс рассказала о пользе кофе. Специалист отметила, что это полезный и важный для человека напиток, но употреблять его нужно с осторожностью.
Кофе полезен для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в кофеине содержится множество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным действием. С помощью кофе можно бороться с лишним весом — напиток способствует улучшению метаболизма. Также кофе стимулирует мозговую деятельность.
При этом пить кофе нужно осторожно. Суточная норма не должна превышать 400 мг, примерно 5 чашек. Если не превышать эту дозу, кофе профилактирует сахарный диабет второго типа. Если злоупотреблять напитком, он может вызвать воспалительные реакции поджелудочной железы, особенно, если в него добавляют жирные сливки или молоко. Также, по словам эксперта, в кофе не следует добавлять сиропы и вообще сахар.
Источник: НСН