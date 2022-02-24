В каких случаях нужно отключать домашний роутер

По словам эксперта, вокруг этой техники крутятся разные слухи и псевдонаучные теории. Но действительно выключать роутер нужно перед сном, если он находится в непосредственной близости от спального места, потому что от постоянного электромагнитного излучения может ухудшиться самочувствие. Также выключать аппарат нужно, если пользователь надолго покидает дом.

Также специалист отметил, что нельзя класть роутер под подушку. “Если Wi-fi-роутер по каким-то причинам размещён достаточно близко к тому месту, где вы спите, целесообразно отключать его на ночь. Эти отключения требуют внимания и в конечном итоге немного сократят срок работы роутера. Но неиспользуемый ночью прибор, который к тому же может нанести вред здоровью, разумнее все-таки его выключать”, — отметил Назаренко.