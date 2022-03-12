В каких случаях у вас может начаться аллергия на таяние снега

По словам врача, это может быть сезонное обострение — аллергия на таяние снега. Эксперт уточнила, что это аллергические реакции на чёрный грибок — аспергилл и белый грибок — кандиду.

Она посоветовала людям с аллергией в период таяния снега гулять на улице в маске. Так пыльца не будет попадать на слизистые и не будет их раздражать. Специалист подчеркнула, что при попадании пыльцы на слизистые, вырабатываются воспалительные белки, появляется дополнительная нагрузка на иммунную систему и человек быстрее заболевает.

«Если у человека аллергический ринит, конъюнктивит, дерматит, то эта аллергия ведущая, особенно в сезон, когда идёт таяние снега. Очень просто проявляется. Выделяются прозрачные выделения из носа, зуд в глазах, выделения из глаз, кашель, першение в горле. Это всё аллергия на таяние снега. На аспергилл — это чёрный грибок. И на кандиду — белый грибок», — рассказала врач.

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