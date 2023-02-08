В каких случаях зелёный чай поможет излечиться от коронавируса

Согласно отчёту, комплексное исследование подтвердило эффективность зелёного чая против различных коронавирусов, в том числе против COVID-19. Действующим веществом, влияющим на SARS-CoV-2, является галлат эпигаллокатехина, в избытке содержащийся в зелёном чае, который действует также против других вирусов.

Его активность против ковида и других патогенов проверяли на моделях in vitro (вне живого организма). Галлат эпигаллокатехина — сложное соединение, подавляющее связывание спайкового белка SARS-CoV-2, который позволяет инфицировать, с рецептором хозяина ACE2. Соединение предотвращает воспроизведение вируса в клетках-хозяевах путём ингибирования активности ферментов патогена 3CLpro, PLpro, Nsp15 и RdRp. Также вещество защищает от цитокинового шторма, фиброза лёгких и тромбоза, спровоцированных вирусом.

Но, как и в случае с куркумой, чистое соединение имеет низкую биодоступность, поскольку плохо всасывается в кишечнике и сильно перерабатывается в печени. Из-за этого терапия коронавируса с помощью галлата эпигаллокатехина затруднена.