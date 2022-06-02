В каких соцсетях сидит российская молодёжь после блокировки Facebook* и Instagram*

Оказалось, что 56% респондентов не намерены уходить из привычных им соцсетей, при этом 44% вовсе перестали тратить время на онлайн-площадки.

На главный вопрос исследования «Где после блокировки соцсетей пользователи проводят время?» лидером оказалась соцсеть Вконтакте — 69,44% опрошенных, далее следует YouTube — 57,41%, Instagram* — 54,63%, TikTok — 47,22%, другие соцсети используют 16,67%. Кроме того, пользователями соцсети «Одноклассники» и видеохостинга Rutube оказались 1,85%, 0,93% — TenChat и Яндекс.Дзен.

Самым популярным мессенджером оказался Telegram — 93%.

Самым востребованным оказался развивающий контент — 71,3%, меньше всего смотрят пранки — 11,11%.

В ходе исследования аналитики пришли к выводу, что большая часть молодёжи осталась на привычных им площадках, лишь немногие вовсе перестали пользоваться социальными сетями.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России