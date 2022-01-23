В каких странах россияне делают прививки от COVID-19

Помимо отечественных прививок от COVID-19, у россиян есть возможность вакцинироваться зарубежными аналогами. Правда, не в нашей стране. Подобная практика называется “вакцинный тур”.

Мкртчян заявил, что чаще всего граждане России выбирают Турцию в качестве пункта вакцинации зарубежным препаратом. Однако не только ее. Среди популярных направлений также имеются такие страны, как Болгария, Греция, Сербия и Армения.

Эксперт описывает эту процедуру примерно так: люди приезжают, получают первую вакцину, потом возвращаются через три недели, получают вторую дозу. После этого им выдают единый паспорт европейского образца — санитарный паспорт.

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