В каких условиях появляется самый сильный иммунитет к коронавирусу

Речь идёт о гибридном иммунитете, который вырабатывается, когда человек переболел коронавирусом, а через полгода получил вакцину. Существует два основных вида иммунитета: гуморальный и клеточный. При гуморальном, когда в организм впервые попадает вирус или вакцина, начинается выработка антител, которые со временем исчезают, но о них остаётся иммунная память, хранящаяся в B-клетках. Клеточный иммунитет обеспечивают Т-лимфоциты — Т-хелперы и Т-киллеры. Хелперы активируют киллеров вирусных клеток, а последние их уничтожают. Т-хелперы активируют и В-клетки.

Но как бы ни были эффективны эти два вида, гибридный иммунитет даёт больший результат — он повышает эффективность и гуморального, и Т-клеточного иммунитетов, дополнительно активируя иммунные В-клетки. Также усиливает общие иммунные механизмы, не зависящие от конкретного варианта вируса.

Это доказали сначала в Великобритании: у пациентов переболевших коронавирусом, а потом вакцинировавшихся, уровень антител был выше, чем у не болевших, но получивших даже две дозы вакцины. Позднее в США подтвердили, что у таких пациентов уровень антител может быть в 100 раз больше, чем у переболевших, но не привитых, и в 25 раз — чем у просто вакцинированных.

Учёных также интересует, вырабатывается ли гибридный иммунитет у людей, которые сначала вакцинировались, а потом переболели. Отмечается, что такие исследования ещё не проводились.