В каких зарубежных странах российские IT-специалисты наиболее востребованы

Так, анализ более 800 тыс вакансий на платформе Indeed продемонстрировал, что около 3% вакансий в регионе требуют знания русского языка, в то время как в других частях света этот показатель не превышает 1%.

Объясняют эксперты большой спрос на русскоговорящих IT-специалистов, таких как разработчики, администраторы и дизайнеры UI/UX, в Европе оттоком профессионалов из России.

Особенно высокий спрос на специалистов владеющих русским языком замечен в Польше и Венгрии, где каждая пятая вакансия требует данного навыка. В других странах, таких как Австрия, Греция, Чехия, Дания, Румыния и Ирландия, доля подобных вакансий составляет от 1% до 4%.