В какой месяц и год россияне потеряли интерес к криптовалютам

Спрос на криптокошельки сократился после пика популярности в прошлом году. Аналитики из компании Yota обнаружили, что весной текущего года трафик на таких ресурсах упал на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Многие пользователи потеряли интерес к новым цифровым валютам. Всплеск активности, который был замечен в марте прошлого года, не повторился в этом году. С января по апрель трафик на криптокошельках снизился на 30%.

Особенно снизился интерес молодёжи в возрасте от 21 до 35 лет, которая ранее была активным пользователем новых технологий и цифровых активов. В прошлом году они составляли 61% от общего объёма трафика, но в этом году их доля уменьшилась на 10%.

С другой стороны, старшее поколение, которое обычно относится к новым технологиям, более консервативно, начинает интересоваться цифровыми активами. Пользователи в возрастной категории 50+ показали наибольший прирост доли трафика, хотя их абсолютное число остаётся небольшим.