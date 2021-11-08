В каком году закончится пандемия COVID-19

Я как говорил, что 2023 год будут встречать без маски, продолжаю так и говорить. Хотя, конечно, опасения у меня есть, что с такими борцами — я совершенно не ожидал, что эти люди готовы жизнь положить на алтарь борьбы с вакциной, среди них и врачи есть