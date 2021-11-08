В каком году закончится пандемия COVID-19

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В каком году закончится пандемия COVID-19По словам эпидемиолога
Михаил Фаворов, эпидемиолог, доктор медицинских наук, предполагает, что пандемия коронавируса в России закончится к 2023 году.
Он считает, что для вакцинации всего населения хватит следующей волны заболевания, которая может произойти в осенне-зимний период 2022 года.
Я как говорил, что 2023 год будут встречать без маски, продолжаю так и говорить. Хотя, конечно, опасения у меня есть, что с такими борцами — я совершенно не ожидал, что эти люди готовы жизнь положить на алтарь борьбы с вакциной, среди них и врачи есть
Михаил Фаворов
Эпидемиолог
Ранее он же назвал самую защищенную от коронавируса категорию людей. По его словам, это те, кто переболел COVID-19 и вакцинировался через шесть-девять месяцев. Только эта группа людей может жить нормальной жизнью, объясняет Фаворов.
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Источник: Радиостанция «Эхо Москвы»