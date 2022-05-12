В каком магазине в России будут продавать санкционные и запрещённые к импорту смартфоны и ноутбуки

Чтобы продавец смог сбыть продукцию, необходимо подтвердить подлинность товара. Для этого в личном кабинете нужно добавить таможенную декларацию, а также подтвердить подлинность продукции. Товар должен быть приобретён за рубежом, у владельца марки. Кроме того, необходимо приложить свидетельство на товарный знак и договор с правообладателем вместе с документами поставки.

Такие требования введены, чтобы избавить покупателя от подделок.