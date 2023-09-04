В каком случае голубь передаст 3 ТБ данных быстрее, чем Интернет

Результаты эксперимента были поразительными: голубь смог передать 3 ТБ данных на расстояние до 800 км быстрее, чем это было бы возможно с помощью гигабитной оптоволоконной сети.

Гирлинг указал, что многие интернет-провайдеры рекламируют свои соединения как гигабитные, обещая скорости передачи данных до 125 МБ/с. Однако на практике он заметил, что реальная скорость редко превышает 75 МБ/с.

В то время как голубю потребовалось всего минута, чтобы преодолеть 1,6 км, и еще некоторое время на копирование данных с флэшек.

Этот эксперимент напомнил о ситуации 2009 года, когда южноафриканская компания использовала голубя для передачи данных на накопителе ёмкостью 4 ГБ. Голубь успешно передал информацию на 96,5 км за 1 час и 8 минут, в то время как интернет-провайдер Telkom смог загрузить только 4% данных за это время.