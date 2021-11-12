В каком случае от денежной купюры можно заразиться COVID-19

Об это специалист сообщил в рамках беседы с радио Sputnik. Так, по его словам, коронавирусная инфекция может передаваться при прикосновении людей к одной купюре, однако не всегда это заканчивается инфицированием. Бровко отметил, что для попадания вируса в организм недостаточно того, чтобы он оказался на коже, поскольку инфицирование происходит через слизистые оболочки.

Эксперт также рассказал, в каком случае от купюры все же можно заразиться коронавирусной инфекцией.

“Чисто теоретически есть возможность наличия вируса на каком-то объекте. Наверное, на деньгах она (вероятность присутствия вируса, – ред.) выше, потому что с ними контактирует большое количество объектов. Но это не значит, что от денег можно заразиться. Это возможно, только если сильно заразный человек чихнет на банкноту, потом ее потрогает другой человек и сразу после этого начнет тереть свои глаза. Но, в теории, это может произойти и с телефоном, дверной ручкой и так далее”, — предупредил Бровко.

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