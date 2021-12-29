В каком случае подключение к соседскому Wi-Fi — уголовное преступление

По словам специалиста, данный тип ответственности может грозить в том случае, если человек воспользовался для взлома сети компьютерным вирусом или софтом. При этом из-за этого была уничтожена, изменена или скопирована какая-либо информация с соседского компьютера.

Также причиной для возбуждения уголовного дела по статьям 272 и 273 УК РФ может стать поломка техники в результате постороннего вмешательства.

Юрист отметил, что чаще всего, правда, в таких случаях наказание ограничивается штрафом или принудительными работами. Но даже в таком случае соседи имеют право через суд взыскать стоимость потребленного трафика.