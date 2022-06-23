В каком случае женщинам стоит отказаться от лекарств

И что делать, если отказаться не получается

В жизни женщин бывают такие периоды, когда им стоит отказаться от лекарств. О том, в каких случаях это и вправду того стоит, рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус.