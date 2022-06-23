В каком случае женщинам стоит отказаться от лекарств

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В каком случае женщинам стоит отказаться от лекарствИ что делать, если отказаться не получается
В жизни женщин бывают такие периоды, когда им стоит отказаться от лекарств. О том, в каких случаях это и вправду того стоит, рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус.
По словам специалиста, в первую очередь это касается кормящих детей грудью женщин. В их случае, если приёма таблеток можно избежать (например, существует заместительная терапия), то лучше его избегать.
Многие современные препараты имеют в противопоказаниях «период лактации». Это значит, что вещества, содержащиеся в лекарстве, могут нанести вред ребёнку-грудничку» <...> Например, в случае ОРВИ не нужен приём препаратов — достаточно промывания носа солевым раствором.
Андрей Продеус
При этом специалист также дал совет на случай, если приём лекарств неизбежен. Тогда, по словам врача, лучше применять те препараты, которые разрешены и для приёма детям.