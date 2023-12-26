В каком устройстве Apple проще всего заменить батарею

Эксперты обнаружили, что батарея iMac значительно проще в ремонте, чем у других продуктов Apple, благодаря наличию всего одной батареи CR2016, используемой для поддержания настроек CMOS.

После снятия экрана и нескольких винтов, батарея легко заменяется, что является большим преимуществом по сравнению с другими продуктами Apple, где батареи обычно труднодоступны или настолько специфичны, что их замена невозможна.

Кроме того, iFixit отметили модульный подход Apple к конструкции iMac, включая внешний блок питания и Ethernet-порт.

Несмотря на то, что память и хранилище данных припаяны к плате, что делает их апгрейд невозможным, сам iMac оказался относительно простым в разборке и ремонте.

Однако, несмотря на эти положительные моменты, Apple продолжает увеличивать сложность ремонта своих устройств для энтузиастов, включая практику блокировки компонентов.

Это подчеркивает тенденцию корпорации к созданию продуктов, которые сложно ремонтировать самостоятельно, несмотря на их кажущуюся простоту.