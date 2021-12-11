В каком виде свёкла наиболее полезна

По словам специалиста, этот корнеплод полезен и в сыром, и в любом другом виде. В свёкле содержится множество полезных веществ, таких как бетаин, йод, клетчатка. Бетаин борется с болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, остеопорозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом, улучшает состояние капилляров. А пигмент бетацианин, который делает свёклу тёмно-красной, является мощным антиоксидантом.

Как отметила эксперт, свёкла помогает усваивать белки, витамин В12, железо, магний, очищает кровь, помогает восстанавливаться печени, улучшает метаболизм.

Употреблять свёклу можно гипертоникам, потому что она снижает артериальное давление, людям с низкой кислотностью желудочного сока. Но поэтому её нельзя часто есть людям с нарушениями стула, при обострении болезней ЖКТ.