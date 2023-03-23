В каком возрасте человеческий мозг становится менее эффективным

Свежее исследование включало в себя точные измерения активности мозга с помощью массива электродов, вводимых под череп некоторым пациентам с эпилепсией для подготовки к операции.

В итоге специалисты обнаружили, что связи в мозге со временем становились все быстрее и быстрее: от двух метров в секунду у детей в возрасте четырех лет до четырех метров в секунду у людей в возрасте тридцати и сорока лет.

При этом лобная доля, отвечающая за мышление и выполнение задач, также развивалась дольше, чем область, контролирующая движение.

Команда пришла к выводу, что мозг начинает разрушаться в возрасте от 30 до 40 лет, что гораздо позже, чем считалось ранее — 25 лет. Это открытие имеет большое значение, поскольку подчеркивает важность поддержания когнитивного здоровья и способности мозга адаптироваться и изменяться на протяжении всей жизни.