В каком возрасте лучше всего начинать занятия киберспортом

Так, согласно данным источника, начинать тренироваться стоит с 14 лет.

“Мы рекомендуем приступать к занятиям компьютерным спортом с 14 лет, с этого возраста также разрешено участвовать в соревнованиях. Киберспорт — это спорт молодых, это связано со скоростью реакции, которая замедляется с возрастом и наступлением "спортивной старости"”, — поделились в ФКС.

Что касается пика карьеры в данной сфере, он зачастую наступает уже в 19-20 лет в дисциплинах, сфокусированных на скорости реакции. В то же время, нельзя не упомянуть, что и здесь бывают исключения. В частности, иногда и игроки старше 30 лет выдают высокие результаты. Однако, средний возраст игроков приближается к 30 годам как правило в дисциплинах, в которых на первом месте стоит не скорость реакции, а стратегическое мышление.