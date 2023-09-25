В каком возрасте люди аккуратнее всех ездят на электросамокатах

Тинейджеры и пожилые люди оказались наиболее безопасными водителями электросамокатов, согласно данным страховой компании «Ингосстрах». В их случае происходит меньше аварий.

«Ингосстрах» проанализировал 87 случаев с участием своих клиентов, использующих электросамокаты. Почти половина аварий (43,5%) случилась с молодыми водителями в возрасте 25-30 лет. Второе место заняли взрослые (30-40 лет) с 27,5%.

Подростки (13-20 лет) и старшие люди (50 лет и старше) оказались наиболее осторожными, соответственно, с 7,2% и 4,3% случаев ДТП. Таким образом, тинейджеры попадают в аварии почти в 10 раз реже, чем взрослые, а пожилые люди — в 16,5 раза реже молодёжи и среднего возраста.

Исследование также выявило, что женщины реже сталкиваются с авариями на электросамокатах — 34% пострадавших были женщинами, а 66% — мужчинами. В большинстве случаев аварии с электросамокатами заканчиваются переломами, пострадавшие с такими травмами составляют 57,5%.