В каком возрасте люди чаще всего обращаются к врачу из-за ожирения

Так, по словам врача, чаще других к специалистам из-за ожирения обращаются люди в возрасте от 30 до 55 лет. Дианова также обратила внимание на то, что в основном пациентам требуется дозреть до похода к диетологу. Объясняется это сфокусированностью молодых людей на карьере и игнорированием проблем со здоровьем.

“У молодых людей с лишним весом, пока они активны, стоит цель — карьера, и они вот на эти вещи забивают: на то, что им нужно заниматься весом, питанием, которое у них совершенно хаотичное”, — поделилась диетолог.