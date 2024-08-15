В каком возрасте россияне чаще всего играют в мобильные игры

В 2024 году россияне стали играть в мобильные игры в среднем более 11 часов в месяц, что на 85% больше по сравнению с прошлым годом. Исследование аналитиков Yota показало, что теперь пользователи проводят на мобильных онлайн-играх около 11 часов 30 минут в месяц, в то время как в 2023 году этот показатель был всего 6 часов 10 минут. Кроме того, число пользователей игровых приложений выросло на 28% в июле 2024 года по сравнению с началом года, а по сравнению с июлем прошлого года рост составил 53%.

Лидером по потреблению интернет-трафика в первой половине 2024 года стала игра Mobile Legends, которая год назад была на третьем месте. Также в топе оказались ROBLOX, Minecraft, Call of Duty и Gardenscapes. На пользователей в возрасте 36–45 лет приходится 34% общего игрового трафика, 26–35-летние составляют 28%, а 46–55-летние — 17%. Мужчины составляют 52% от всех мобильных геймеров и потребляют 54% общего объёма трафика.

По данным Yota, наибольшее потребление интернет-трафика для мобильных игр наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В числе топ-5 активных геймерских регионов также оказались Чита и Новосибирск.