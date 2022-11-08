В какую соцсеть ушли пользователи Twitter, недовольные приходом Илона Маска в компанию

В какую соцсеть ушли пользователи Twitter, недовольные приходом Илона Маска в компаниюКак минимум, речь идёт об около полумиллионе экс-фанатов Twitter
Не так давно Илон Маск встал у руля Twitter. И уже сейчас можно понять, что таким положением вещей недовольны очень многие пользователи сервиса.
Логично, что они не станут терпеть изменения, которые обязательно привнесёт в Twitter глава Tesla и SpaceX. Но куда в таком случае отправятся все недовольные пользователи?
Оказалось, что они уже нашли себе новое пристанище. Как минимум, часть из них. Сообщается, что с момента, как Маск пришёл в Twitter, децентрализованная платформа для запуска соцсетей Mastodon привлекла около полумиллиона новых пользователей.
При этом к началу ноября сервису удалось достичь показателя в 1,02 млн ежемесячных активных пользователей, что является рекордом для площадки.
Отметим, что главными отличиями Mastodon от Twitter являются использование технологии распределённой сети и отсутствие рекламы.