Наука и технологии
00:10, 08 ноября 2022
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В какую соцсеть ушли пользователи Twitter, недовольные приходом Илона Маска в компанию

Как минимум, речь идёт об около полумиллионе экс-фанатов Twitter

Не так давно Илон Маск встал у руля Twitter. И уже сейчас можно понять, что таким положением вещей недовольны очень многие пользователи сервиса.

В какую соцсеть ушли пользователи Twitter, недовольные приходом Илона Маска в компанию

Логично, что они не станут терпеть изменения, которые обязательно привнесёт в Twitter глава Tesla и SpaceX. Но куда в таком случае отправятся все недовольные пользователи?

Оказалось, что они уже нашли себе новое пристанище. Как минимум, часть из них. Сообщается, что с момента, как Маск пришёл в Twitter, децентрализованная платформа для запуска соцсетей Mastodon привлекла около полумиллиона новых пользователей.

При этом к началу ноября сервису удалось достичь показателя в 1,02 млн ежемесячных активных пользователей, что является рекордом для площадки.

Отметим, что главными отличиями Mastodon от Twitter являются использование технологии распределённой сети и отсутствие рекламы.

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