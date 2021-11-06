В какую сумму обойдётся борьба с засухами, пожарами и потопами из-за глобального потепления

Автором пятой главы отчёта является экономист, профессор Университета Бата, Алистер Хант, который выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на расширяющиеся программы по адаптации к изменениям глобального потепления, существующее финансирование значительно отстаёт от затрат.

По словам учёного, текущие программы в рамках Парижского соглашения указывают на глобальное потепление на 2,7 градусов к концу столетия. Даже если мир ограничит потепление до 1,5 или 2 градусов, как указано в Соглашении, многие климатические риски сохраняются. В отчёте говорится о том, что затраты на адаптацию, вероятно, будут выше, чем предполагаемые $140-300 млрд в год к 2030 году и $280-500 млрд в год к 2050 году только для развитых стран.

До сих пор сложно просчитать, сколько денег необходимо, чтобы полноценно профинансировать климатические программы в развивающихся странах. По словам Ханта, в целом предполагаемые затраты на адаптацию в развивающихся странах в пять-десять раз превышают текущие потоки государственного финансирования, и этот разрыв увеличивается.