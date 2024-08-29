В Калифорнии одобрили законопроект по регулированию ИИ, несмотря на критику

Опубликовано 29 августа 2024, 17:331 мин.
В Калифорнии одобрили законопроект по регулированию ИИ, несмотря на критикуНовый закон вызывает споры среди разработчиков и законодателей
Законодательное собрание Калифорнии приняло законопроект, направленный на регулирование мощных моделей искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на опасения, что новые меры могут задушить инновации в этой области. Сенатор-демократ Скотт Винер, инициатор законопроекта, подчеркнул, что закон поддержала широкая коалиция, верящая в необходимость сбалансированного подхода между инновациями и безопасностью.
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Законопроект, получивший название «Акт о безопасных инновациях для передовых моделей искусственного интеллекта», требует от разработчиков ИИ провести предшествующие тестирования, установить киберзащиту и защиту для информаторов. Закон также заменяет уголовные наказания за нарушения на гражданские штрафы.
Несмотря на поддержку, в том числе от Илона Маска, законопроект вызвал критику со стороны ряда политиков. Они считают, что введение регуляций на раннем этапе может помешать развитию технологий.
Теперь документ отправлен на подпись губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, который должен принять решение до 30 сентября.