В Калифорнии одобрили законопроект по регулированию ИИ, несмотря на критику

Законопроект, получивший название «Акт о безопасных инновациях для передовых моделей искусственного интеллекта», требует от разработчиков ИИ провести предшествующие тестирования, установить киберзащиту и защиту для информаторов. Закон также заменяет уголовные наказания за нарушения на гражданские штрафы.

Несмотря на поддержку, в том числе от Илона Маска, законопроект вызвал критику со стороны ряда политиков. Они считают, что введение регуляций на раннем этапе может помешать развитию технологий.

Теперь документ отправлен на подпись губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, который должен принять решение до 30 сентября.