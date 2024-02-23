В Калифорнии суд запретил судиться с производителями «аномально опасного оружия»

По мнению судьи Эндрю Шоплера, закон Калифорнии об ограничении использования оружия носит антиконституционный характер. В этом деле окружной судья встал на сторону Национального фонда стрелкового спорта (NSSF) — торговой ассоциации производителей огнестрельного оружия, которая подала к штату иск и заявила, что ограничения Калифорнии посягают на Вторую поправку, защищающую право хранить и носить оружие.

Шоплер отметил, что часть закона Калифорнии о контроле за оборотом оружия, подписанного губернатором Гэвином Ньюсомом в 2022 году, является неконституционной. Поэтому Шоплер не стал рассматривать вопрос о Второй поправке.