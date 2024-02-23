Опубликовано 23 февраля 2024, 00:57
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В Калифорнии суд запретил судиться с производителями «аномально опасного оружия»Сославшись на противоречие Конституции
В Калифорнии Федеральный суд заблокировал решение генерального прокурора штата о применении нового закона, позволяющего жителям, штату и местным органам власти подавать в суд на представителей огнестрельной промышленности, которые производят или продают «аномально опасное» оружие.
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По мнению судьи Эндрю Шоплера, закон Калифорнии об ограничении использования оружия носит антиконституционный характер. В этом деле окружной судья встал на сторону Национального фонда стрелкового спорта (NSSF) — торговой ассоциации производителей огнестрельного оружия, которая подала к штату иск и заявила, что ограничения Калифорнии посягают на Вторую поправку, защищающую право хранить и носить оружие.
Шоплер отметил, что часть закона Калифорнии о контроле за оборотом оружия, подписанного губернатором Гэвином Ньюсомом в 2022 году, является неконституционной. Поэтому Шоплер не стал рассматривать вопрос о Второй поправке.