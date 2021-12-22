В Калининграде начнут выпускать два новейших электромобиля

Наука и технологии
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В Калининграде начнут выпускать два новейших электромобиляПервая партия ожидается уже в 2023 году
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что на автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде собираются запустить производство двух моделей электромобилей, одна из них будет для людей с ограниченными возможностями.
По заявлению Алиханова, «Автотор» уже имеет концепт данных машин, который сделан совместно с европейскими дизайнерами
В 2023 году собираются выпустить первую промышленную партию, несколько тысяч автомобилей. Одна модель будет молодежная, городской ситимобиль. Вторая – для людей с ограниченными возможностями, специально приспособленная под эти цели.
Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области
Источник: Прайм