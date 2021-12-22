Сегодня в 11:12

В Калининграде начнут выпускать два новейших электромобиля

Первая партия ожидается уже в 2023 году

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что на автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде собираются запустить производство двух моделей электромобилей, одна из них будет для людей с ограниченными возможностями.