В Калининграде запустили 15 станций зарядки для электромобилей

В Калининграде заработал первый хаб быстрой зарядки для электромобилей, который был создан при поддержке АО "ТВЭЛ". Этот проект реализуется в рамках соглашения с правительством области по развитию электротранспорта на самом западе России. Хаб, расположенный на острове Октябрьский, включает десять зарядных станций с общей мощностью 1,5 МВт и способен обслуживать до трех электромобилей одновременно. Полная зарядка одного автомобиля займет всего 30-60 минут. Также открылся второй хаб в аэропорту "Храброво", в котором пять станций общей мощностью 750 кВт.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что на начало года в регионе работало около 40 зарядных станций. Он добавил, что до конца 2024 года планируется увеличить их количество более чем на 20, а к 2025 году сеть зарядных станций должна вырасти как минимум в три раза. Это даст возможность большему числу автомобилистов пользоваться электромобилями, что поможет снизить выбросы и улучшить экологическую обстановку.

В день открытия зарядных хабов в городе прошел городской фестиваль "Росатом заряжает!", посвященный электромобилям. На мероприятии в спорткомплексе "Ростех арена" прошли лекции от экспертов и выставка электромобилей, а также концерты и различные активности. Горожане также стали свидетелями автопробега на электромобилях с участием популярных автоблогеров, что еще больше подняло интерес к электрическому транспорту в регионе.