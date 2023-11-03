В Калужской области построят зарядные станции для электромобилей

В Калужской области запущен проект по созданию инфраструктуры для зарядки электротранспорта. Губернатор региона, Владислав Шапша, провёл совещание, на котором обсудили этот вопрос. Важно учесть, что количество электромобилей в регионе быстро растёт, и для обеспечения их зарядки необходима соответствующая инфраструктура.

Сейчас Калужская область включена в федеральный проект, который предусматривает создание инфраструктуры для зарядки электротранспорта до 2024 года. В этом контексте уже определено 45 мест для установки зарядных станций, и работа в этом направлении активно ведётся. Губернатор дал поручение решить вопросы с размещением заправочных станций в спальных районах и других местах.

Шапша подчеркнул, что создание сети зарядных станций важно для привлечения пользователей электромобилей. Необходимо учесть различные аспекты, включая доступ к станциям, парковку и дорожные знаки. Региональные власти сосредотачивают усилия на развитии инфраструктуры для электротранспорта и подготовке к росту числа электрокаров в регионе.