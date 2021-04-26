В Канаде бобры лишили жителей доступа к интернету

По словам представителей компании, кабель был повреждён в нескольких местах. Как пишет CBC, в результате интернет отключился примерно в 4 утра в субботу и полностью восстановился лишь к 15:30 воскресенья.

Судя по фото, сделанному недалеко от места происшествия, бобры искали материалы для постройки своего дома. Так, ленту для маркировки волокон они использовали в качестве частички жилища. Отметим, что чаще всего такая лента закапывается на несколько футов под землю.