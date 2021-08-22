В Канаде полицейский дрон врезался в легкомоторный самолёт и едва не спровоцировал аварию

В Канаде полицейский дрон врезался в легкомоторный самолёт и едва не спровоцировал авариюСамолёт не упал чудом
По сообщениям источника, это был беспилотник региональной полиции Йорка. Оказалось, что вблизи аэропорта проводилась полицейская операция. Опасность ситуации усугубилась тем, что гражданский самолёт находился всего на высоте 152 метров над землёй и просто не мог совершить никакой манёвр. К тому же пилот не сразу понял, что произошло. По его словам, он подумал, что в самолёт врезалась крупная птица, с такой силой, что «его отбросило назад на сиденье».
Отмечается, что корпус самолёта получил серьёзные повреждения, которые чудом не привели к трагедии. При осмотре на одной из сторон кожуха двигателя была обнаружена большая вмятина. Кроме того, самолёт получил «серьёзный удар пропеллером».
Как подчёркивает источник, в местных соцсетях пользователи уже выразили недовольство произошедшим и опасения, что дело так и останется нерасследованным.